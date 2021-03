Covid, un positivo anche nella Juventus: non è un calciatore

Il Coronavirus torna a far paura anche in casa Juventus. Attraverso un comunicato, la società bianconera ha rassicurato però i tifosi: “Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 di un componente del gruppo squadra (non calciatore) che è stato posto in isolamento. La Società è in contatto con le Autorità Sanitarie per la definizione di un’efficace attuazione dei protocolli previsti per consentire le attività di allenamento e di gara del Gruppo Squadra”.

Da quando è scoppiata la pandemia, sono 8 i calciatori della Juventus trovati positivi al Covid-19: Daniele Rugani, Blaise Matuidi (oggi al Cagliari e all’Inter Miami rispettivamente), Paulo Dybala, Cristiano Ronaldo, Weston McKennie, Matthijs de Ligt, Alex Sandro e Juan Cuadrado.

OMNISPORT | 01-03-2021 18:13