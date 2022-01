Cremona, Borsatti: "Pronti a intervenire con uno/due giocatori"

19-01-2022 10:09

Non è certamente un periodo facile per Cremona che dopo la vittoria trovata contro Sassari ha perso altre due partite di fila contro Trieste e Tortona.

La salvezza non sarà facile da raggiungere ma il tempo e le possibilità non mancano. La società è compatta e non intende mollare.

Davide Borsatti, vice presidente della Vanoli Cremona, ha parlato a La Provincia delle prossime mosse del club.

“Non abbiamo intenzione di mollare, siamo pronti a intervenire sul mercato con uno-due giocatori. Crediamo nella salvezza”, ha detto Borsatti. “Abbiamo fatto una riflessione. Abbiamo ribadito la fiducia nel nostro staff e al tecnico e dato mandato al nostro general manager Flavio Portaluppi di cercare delle soluzioni. Sicuramente un elemento, probabilmente due. Attualmente non è semplicissimo trovare il giocatore giusto. Il tutto è legato al fatto che abbiamo finito i visti e che la nostra formula non ci permette di allargare a oltre cinque stranieri il roster. Stiamo lavorando giorno e notte”.

