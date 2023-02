Cremonese, Ballardini: "Non guardiamo la classifica: contano impegno e serietà"

Il tecnico dei grigiorossi ha commentato il 2-2 ottenuto dalla sua squadra all'Olimpico-Grande Torino

Il tecnico della Cremonese Davide Ballardini ha commentato favorevolmente il 2-2 ottenuto dalla sua squadra in casa del Torino. Anche se mai, come questa volta, dopo la rete di Emanuele Valeri, la squadra sembrava poter ottenere la prima, agognata vittoria in campionato.

Ballardini ha spiegato: “La classifica non la guardiamo, questo è ovvio. Conosciamo la nostra posizione, quello che ci teniamo invece sono: impegno, prestazione, atteggiamento, serietà, queste sono tutte cose buone che ci fanno pensare che da qui in avanti faremo belle partite, meritandoci qualcosa in più sul piano del risultato”. E ancora: “Nel primo tempo eravamo poco dinamici, arrivavamo sempre dopo nelle chiusure e al Torino è risultato facile muovere la palla anche se, a parte l’occasione iniziale, la partita è stata abbastanza in controllo. Noi però dobbiamo essere più dinamici e aggressivi, abbiamo il dovere di giocare in velocità e in profondità. Nel secondo tempo si è visto tutto questo”.