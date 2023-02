Cremonese, tifosi solidali ai leccesi: non entreranno allo stadio

Dopo la comunicazione ufficiale che ha vietato ai supporters giallorossi la trasferta, anche gli ultras della squadra di Ballardini hanno deciso di disertare la curva sud dello stadio Zini.

02-02-2023 19:56

Sabato alle ore 15 sarà la volta di Cremonese – Lecce ma non sarà la volta dei tifosi pugliesi. Il Casms, ovvero il comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive, ha vietato la trasferta lombarda a tutti i supporters residenti in Puglia.

Da qui la mobilitazione della curva grigiorossa che a sua volta ha deciso di non prendere parte al match sulle tribune.

Questa la nota integrale dei supporters cremonesi: “Il calcio è della gente… Così dicevano. Il calcio è fatto di emozioni come quelle vissute da noi ieri sera a Roma, nel settore ospiti. Settore ospiti per l’appunto. Quello stesso settore ospiti che allo Zini in occasione della gara con il Lecce non potrà accogliere i tifosi leccesi residenti in Puglia per delle restrizioni assurde. Riteniamo ciò un’ennesima coglioneria figlia di chi preferisce vietare piuttosto che gestire. Forse perché di gestire così in grado non sono. Per questo motivo noi sabato non entreremo in curva sud, non c’è stadio senza libertà di viaggiare non c’è stadio senza emozioni, non c’è stadio se qualcuno, per un’assurda discriminazione non può entrare nel settore ospiti. Non chiediamo a chi non condivide i nostri valori di stare fuori ma di rispettare la nostra decisione, invitiamo tutti a non esporre drappi o bandiere in sud, saremo comunque presenti al bar stadium dalle ore 12. Trasferte libere”.