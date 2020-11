Crisi Toro, Sirigu aveva previsto tutto

Con una sola vittoria ottenuta nelle prime sette giornate, ottenuta nel recupero contro il Brescia, il Torino sta vivendo uno dei peggiori inizi di stagione della propria storia ed è in piena zona retrocessione.

Dal ritiro della Nazionale ha parlato uno dei leader dello spogliatoio granata, Salvatore Sirigu, che non si è detto stupito delle difficoltà che sta incontrando la squadra: “Passare un periodo critico era preventivabile, perché non abbiamo avuto il tempo per metabolizzare le scorie, né per lavorare con il mister. Sia per i risultati che per il tempo per poterli applicare alla lettera, stiamo lavorando molto, ma stiamo costruendo, consci di dovere passare periodi difficili”.

Il portiere sardo, peraltro, sta a propria volta vivendo un momento delicato a causa di qualche errore di troppo: “Il mio momento personale è una cosa a parte che non c’entra niente con quello che stiamo facendo e costruendo al Torino. Ora c’è la Nazionale, serve mentalmente per staccare un po’, poi quando tornerò a Torino mi dedicherò come prima o di più al nostro progetto”.

OMNISPORT | 10-11-2020 17:23