Cristiano Ronaldo sarà presto di nuovo zio, l'annuncio sul web

Chiamatelo pure zio Cristiano Ronaldo. Entro la fine del 2019 in casa Ronaldo arriverà un nuovo fiocco, rosa o azzurro. La sorella del campionissimo della Juventus, Katia Aveiro ha annunciato la sua gravidanza con tanto di foto col pancione (dovrebbe essere al terzo mese, forse qualcosa in più). Molto tenera l’immagine postata con l’altro figlio che le bacia il grembo. A corredo un lungo messaggio, tenero, sull’essere madre e sulle paure che una gravidanza comporta, nel presente e nel futuro.

Katia e Cr7 molto uniti – Classe 1977, il suo nome per esteso è Liliana Cátia dos Santos Aveiro. Di professione fa la cantante, con un discreto seguito in Portogallo, e anche l’imprenditrice nel settore estetico e non solo. Katia è molto legata a Cristiano Ronaldo, sui suoi social ci sono molte foto con Cr7 e soprattutto ha spesso difeso il fratello nel momento del bisogno. Come dopo l’espulsione di Valencia, nei primissimi minuti, ma specialmente sulla presunte accuse di stupro negli Stati Uniti. Katia postò lo scorso ottobre un’immagine di Ronaldo con tuta di Superman e l’hastag “Giustizia per CR7“.

Una bella notizia per la famiglia di Cristiano Ronaldo dopo che nelle ultime settimane, prima la compagna Georgina Rodriguez aveva perso il padre e poi la mamma di Cr7 ha dichiarato di lottare ancora contro un tumore.

SPORTEVAI | 14-02-2019 11:33