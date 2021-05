Curry amaro: "Difficile parlare adesso di futuro"

Niente playoff per i Golden State Warriors, ma coach Kerr pensa già al futuro: “Siamo fiduciosi. Due pedine importanti come Klay Thompson e James Wiseman torneranno a disposizione, abbiamo potenzialmente due scelte da Lottery al draft e la possibilità di migliorare la squadra nella offseason, c’è tanto da lavorare ma siamo sicuramente molto ottimisti”.

Grande delusione per Stephen Curry: “Onestamente non so che cosa succederà nella offseason, in questo momento è difficile fare discorsi sul futuro. Di certo ritroveremo Klay che fa parte del Dna di questa franchigia, poi la dirigenza dovrà fare delle scelte. Devo dire comunque che sono incredibilmente orgoglioso di quello che hanno fatto tutti i miei compagni di squadra in questa stagione”.

OMNISPORT | 22-05-2021 13:57