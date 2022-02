Curtoni: "Ora concentrazione massima sul Super G"

07-02-2022 11:28

Elena Curtoni, ventesima nella prova del gigante alle Olimpiadi Invernali di Pechino, ha analizzato così la sua prestazione ai microfoni della Rai: “Ho fatto meglio nella seconda manche, volevo essere più continua ma non sono riuscita a conquistare molta velocità”.

L’obiettivo per la Curtoni è una medaglia nel Super G, la disciplina in cui brilla: “Sono orgogliosa di quello che ho fatto, dell’essere qui a rappresentare l’Italia; per me è stato un bene gareggiare nel gigante, adesso la mente è tutta al Super G”.

OMNISPORT