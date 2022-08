Cutrone, possibile ritorno in Italia per l'ex Milan

05-08-2022 21:56

Il Parma si appresta ad affrontare la stagione di Serie B con un parco attaccanti importante composto da Inglese, Benedyczak, Tutino e Bonny. Ci sarebbe anche l’ex Inter Yann Karamoh, che però muove mercato in Francia e Spagna.

Per il momento, riporta TV Parma, i Ducali non hanno intenzione di intervenire in entrata sul fronte offensivo, ma la prime gare ufficiali saranno un esame importante per gli attaccanti crociati. Solo se dovessero arrivare segnali allarmanti la dirigenza potrebbe pensare di tornare sul mercato per assicurarsi un attaccante da doppia cifra. Nell’eventualità che questo possa verificarsi, gli emiliani avrebbero già effettuato un primo sondaggio per Patrick Cutrone, lo scorso anno in prestito all’Empoli. 3 gol e 1 assist in 28 presenze nella Serie A 2021/22 per l’attaccante comasco, attualmente in forza al Wolverhampton, dove però non avrebbe molto spazio a disposizione. Una nuova esperienza italiana verrebbe senz’altro ben accolta dall’ex Milan.

