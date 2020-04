Da Giorgio Armani nuovo atto di grande generosità

La società Pallacanestro Olimpia Milano, appartenente al gruppo Giorgio Armani, ha deciso di effettuare una donazione di 1.000.000 di euro al Dipartimento di Scienze biomediche e cliniche "L. Sacco" dell'Università Statale di Milano, per supportare e promuovere la ricerca sul Covid-19 coordinata dal professor Massimo Galli.

"Tale donazione – si legge in una nota – è resa possibile anche grazie dalla generosa decisione di tutti i giocatori e dell'allenatore della squadra, che hanno spontaneamente deciso di rinunciare ad una parte della propria retribuzione per sostenere le strutture ospedaliere e i centri di ricerca impegnati a contrastare l'emergenza epidemiologica Covid-19.

Il Rettore dell'ateneo, Elio Franzini, esprime così la sua gratitudine: "Un sentito ringraziamento alla società di basket meneghina che ha voluto concretamente e generosamente supportare la ricerca universitaria in questa difficile emergenza, confermando ancora una volta lo stretto legame con la città. L'auspicio è che questo assist alla ricerca si tramuti in un meritato scudetto per la vittoria finale".

SPORTAL.IT | 29-04-2020 12:30