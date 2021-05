Dakar, aumenta il percorso sabbioso nell'edizione 2022

A quattro mesi dalla fine dell’edizione 2021, con le vittorie di Kevin Benavides tra le moto e di Stephane Peterhansel tra le auto, gli organizzatori della Dakar pensano già al prossimo anno.

È stato infatti reso noto il percorso del raid più famoso al mondo, che per il terzo anno consecutivo si svolgerà interamente in Arabia Saudita, dal 2 al 14 gennaio.

Prologo ad Ha’il a Capodanno, poi la corsa entrerà nel vivo, ma con tante novità rispetto al recente passato.

L’85% del tracciato sarà infatti rivisto rispetto alle ultime due annate.

“Ci saranno circa 4.000 chilometri di tappa speciale e 2.500-3.000 di trasferimento – ha spiegato David Castera, direttore della corsa, ai microfoni di ‘Motorsport.com’ – Abbiamo deciso di partire da Ha’il per garantirci delle speciali in un terreno sabbioso, come richiesto dalle squadre e per questo nel percorso ci sarà più sabbia rispetto agli ultimi due anni. La seconda settimana sarà più ‘normale'”.

OMNISPORT | 13-05-2021 09:28