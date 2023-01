Dakar, Loeb si impone nella tappa che precede il giorno di riposo

08-01-2023 15:30

Carlos Sainz taglia per primo il traguardo della tappa che porta, lungo 367 km, da Al Duwadimi a Riyadh, ma é Sebastian Loeb a salire sul gradino più alto del podio, per una penalizzazione allo spoagnolo di 5′. Accanto al 9 volte campione mondiale di Rally conquistano il podio il leader della generale Al-Attiyah e appunto Sainz, che regala un sorriso a Audi dopo il ritiro di Peterhansel di qualche giorno fa. Il qatariota aumenta il vantaggio sul compagno di squadra in Toyota Lategan (4^), Pryzgonski completa la top-5.

Questa la classifica odierna:

1. Loeb (Prodrive) 3h34″24

2. Al Attiyah (Toyota) a 2’11”

3. Sainz (Audi) a 3’31”

4. Lategan (Toyota) a 4’53”

5. Przygonsky (Mini) a 10’19”

6. Chicherit (Hunter) a 10’21”

7. Moraes (Toyota) a 11’09”

8. Dumas (Toyota) a 16’52”

9. Al Rajhi (Toyota) a 17’05”

10. Zala (Hunter) a 18’15”

E questa quella generale prima del giorno di pausa:

1. Al-Attiyah (Toyota) 31h2’58”

2. Lategan (Toyota) a 1h3’46”

3. Moraes (Toyota) a 1h20’22”

4. Loeb (Prodrive) a 1h52’06”

5. De Villiers (Toyota) a 2h04’20”

6. Dumas (Rebellion) a 2h27’11”

7. Prokop (Ford) a 2h37’00”

8. Baragwanath (Century) a 2h42’06”

9. Han (SMG) a 3h15’03”

10. Yacopini (Toyota) a 3h40’22”