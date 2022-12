Dal Volley al canto: Lavia, Sbertoli e Cavuto “Insieme” per beneficenza

23-12-2022 21:26

A Natale si è tutti più buoni e questo vale anche per i giocatori di Volley. I campioni del Mondo Daniele Lavia e Riccardo Sbertoli ed il campione europeo Oreste Cavuto hanno infatti indossato i panni dei cantanti per incidere un brano, pronti a donare tutti i proventi in beneficenza e nello specifico al centro di Protonterapia di Trento.

In realtà l’idea è nata dal maestro Luca Michi , musicista che i tre atleti conoscono bene frequentando il locale dove lo stesso suona dal vivo; proprio lui ha avanzato l’idea che i giocatori dell’ Itas Trentino hanno accolto con entusiasmo tanto da arrivare a scrivere parte del brano. La canzone è scaricabile dal sito progettoinsieme.it e non sono mancati complimenti d’autore: Marco Mengoni grande appassionato di volley è diventato sponsor d’eccezione dell’iniziativa.