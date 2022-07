Dalla Francia: Scamacca-PSG, ci siamo

04-07-2022 19:41

Dalla Francia lanciano la bomba: ormai ci siamo, Gianluca Scamacca potrebbe diventare già la prossima settimana un nuovo giocatore del PSG. A scriverlo è Le Parisien, che parla di accordo raggiunto per una cifra di 50 milioni di euro.

Tuttavia questa è una scelta strana per un giocatore in rampa di lancio, autore di 16 gol nella scorsa Serie A. In Francia infatti lo spazio sembra davvero poco: ok la partenza di Di Maria, ma rimangono giocatori mostruosi come Neymar, Mbappe, Draxler, Icardi e molti altri.

Roberto Mancini lo terrà comunque in considerazione se dovesse passare un anno in panchina?

