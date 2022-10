Dani Alves vuole il Mondiale e si allena con il Barcellona B

29-10-2022 15:26

Il 39enne brasiliano sogna ancora l’ultimo mondiale della sua carriera e sta facendo di tutto per rientrare nei piani del ct Bacchi.

Dopo aver concluso il campionato in Messico, Alves è rientrato in Europa e precisamente a Barcellona per restare in forma in vista della grande competizione. Non si è messo a disposizione, però, di Xavi, bensì di un altro ex compagno ovvero Rafa Marquez attualmente sulla panchina del Barca Atletic.

L’idea è quella di “tirarsi a lucido” e mettere dubbi nella testa del c.t. del Brasile, l’obiettivo è arrivare in Qatar per disputare quella che sarebbe l’ultima competizione di questo calibro della sua carriera.