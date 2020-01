David Moss: "Di Milano parlo a fine carriera"

David Moss è pronto per scendere in campo contro l’Olimpia Milano, meno per parlare della sua esperienza in biancorosso. "Si è trattato di un passaggio molto importante; però preferisco focalizzarmi sul mio presente: quando appenderò le scarpe al chiodo, potrò dare una risposta più circostanziata" dice a Brescia Oggi.

"Dobbiamo accettare la sfida di provare ad alzare sempre il livello, continuando a lavorare, senza compiacerci di quanto fatto. Giochiamo per vincere la singola partita. E abbiamo il talento giusto per fare qualcosa di straordinario", aggiunge l’ala piccola della Germani Brescia.

SPORTAL.IT | 18-01-2020 11:11