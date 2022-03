Davis Cup 2022: Sinner aprirà la sfida tra Slovacchia e Italia

03-03-2022 11:59

Ci si avvicina ad ampie falcate al weekend che vedrà la nazionale italiana di tennis impegnata nel turno di Qualificazione di coppa David contro la Slovacchia.

La scelta del capitano Volandri – forzata anche dagli infortuni di Berrettini e Fognini – è ricaduta su Jannik Sinner (n.11 ATP), Lorenzo Sonego (n.21 ATP), Lorenzo Musetti (n.57 ATP), Stefano Travaglia (n.111 ATP) e Simone Bolelli (n.21 ATP in doppio). Mentre il collega Tibor Toth ha deciso di affidarsi ad Alex Molcan (n.66 ATP), Norbert Gombos (n.110 ATP), Filip Horansky (n.203 ATP), Filip Polasek (n.13 ATP in doppio) ed Igor Zelenay (n.145 in doppio).

Coach Volandri ha deciso chi esordirà e sarà proprio Jannik Sinner a scendere in campo per primo. L’altoatesino se la vedrà contro Norbert Gombos sul veloce indoor della NTC Arena di Bratislava. A seguire invece il duello tra Alex Molcane Lorenzo Sonego.

Per quanto invece concerne il doppio, il coach slovacco Toth si affida al duo Filip Polasek e Igor Zelenay, mentre l’Italia risponde con Simone Bolelli e Stefano Travaglia. A seguire la sfida tra i due numeri uno: Sinner e Molcan e poi successivamente quella tra i rispettivi numeri due ovvero Gombos e Sonego.

