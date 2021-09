De Giorgi scherza: "Adesso posso dimettermi..."

Se è vero che dopo ogni delusione c’è una rinascita, il volley italiano è riuscito ad andare oltre ogni aspettativa, regalando un finale di estate magico dopo la doppia, cocente delusione dell’Olimpiade.

Il titolo europeo conquistato da entrambe le nazionali è destinato a restare nella storia, ma se nessuno aveva dubbi sul potenziale delle ragazze di coach Mazzanti, il trionfo della squadra maschile ha quasi del miracoloso.

In meno di un mese di lavoro il ct Ferdinando De Giorgi ha ringiovanito il gruppo e dato alla squadra un gioco moderno ed efficace valso il ritorno sul tetto d’Europa dopo 16 anni.

La finale di Katowice contro la Slovenia è stato un romanzo, con l’Italia sotto 1-0 e 2-1, ma sempre capace di recuperare fino al tie break decisivo.

Giocatori in lacrime a fine match, mentre De Giorgi ha provato a conservare la lucidità: “È una gioia immensa. Abbiamo desiderato questa vittoria con tutte le nostre forze ed è arrivata al termine di una gara difficile, in cui i ragazzi per lunghi tratti hanno saputo soffrire, ma non hanno mai mollato la presa.

Il ct sottolinea l’importanza del gruppo: “Il fatto che chi è entrato dalla panchina è risultato essere decisivo è la testimonianza più evidente delle mie parole: questo è un gruppo davvero splendido, unito che ha saputo condividere e ricompattarsi nel momento più difficile. La bellezza dello sport è riuscire a fare le imprese più difficili. Non avevamo esperienza ad alti livelli, ma abbiamo compensato con altri valori”.

E alla fine c’è anche spazio per una battuta, ma con un fondo di amarezza legato allo scetticismo con cui era stato accolto il nuovo corso: “Il progetto aveva tempi lunghi, sono pronto a dimettermi…”.

