De Marchi: ho rischiato un incidente in allenamento

Il ciclista denuncia via Instagram il rischio corso per un sorpasso azzardato di un’automobile

27-04-2023 13:07

Alessandro De Marchi (Team Jayco – AlUla) ha rischiato di essere investito da una macchina durante un’uscita di allenamento in vista del Giro d’Italia. A raccontare l’episodio lo stesso ciclista sul proprio profilo Instagram.

“Anche oggi – dice De Marchi – sono riuscito a portare a casa la pelle. Nonostante sia stato un po’ più difficile del solito, visto che per pochi secondi, se non avessi alzato la testa in tempo, mi sarei visto caricato sul cofano di un’auto che ha deciso di superare esattamente quando io ero dall’altra parte della strada. Erano le 12:20, 12:15 circa, qui a casa mia, tra Buja e Artegna su una strada sicuramente trafficata, a due corsie, non troppo larga con linee continue ben definite. Nonostante non ci fosse lo spazio per superare, l’idiota, perché così devo chiamarlo, lo ha fatto lo stesso. Veramente, se non avessi alzato la testa in tempo mi sarei trovato sul cofano di questa macchina. Ho sentito l’auto sfiorarmi il gomito”.