De Paul verso il Leeds: giallo social

Approdato all’Udinese nell’estate del 2016, Rodrigo De Paul nelle ultime quattro stagioni si è imposto come uno dei centrocampisti più forti e completi dell’intera Serie A.

Non è quindi un caso che anche quest’estate il suo nome sia stato tra i più caldi in assoluto in ottica calciomercato e che sia anche stato accostato a quello di alcune big del calcio nostrano.

A quanto pare però, il futuro dell’argentino potrebbe essere lontano dall’Italia. Da giorni hanno preso vigore le voci che vogliono il Leeds pronto a compiere uno sforzo importante pur di riuscire a sbaragliare la concorrenza e accogliere un giocatore che cambierebbe in maniera decisa il volto del suo centrocampo.

L’Udinese pretende per il suo cartellino una cifra che si aggira sui 40 milioni di euro e un’intesa di fatto non è stata ancora trovata, ma intanto De Paul sembra aver già scelto quella che sarà la sua nuova squadra.

L’argentino infatti, ha risposto su Twitter ad una domanda postagli da un profilo social dei tifosi del Leeds “Ci vediamo presto?” con un eloquente “Sì” accompagnato dall’emoji delle dita incrociate.

Il Tweet è stato eliminato subito dopo, ma intanto la sua risposta aveva già iniziato a fare il giro del web. Il Leeds sogna il grande colpo e la Serie A rischia realmente di perdere De Paul.

OMNISPORT | 15-09-2020 10:06