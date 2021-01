Di Francesco chiede aiuto alla società

Al Cagliari non basta il solito Joao Pedro per evitare contro il Benevento la terza sconfitta consecutiva.

Al termine della gara persa per 2-1 Eusebio Di Francesco ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport 24’ analizzando cosa non va: “Siamo partiti bene, ma nel nostro momento migliore abbiamo subito un uno-due che ci ha messo ko. Dopo abbiamo provato ad alzare il baricentro, modificando anche qualcosa negli interpreti, ma non è andata nel verso giusto. Il momento è difficile, ma non dobbiamo disunirci. Alle prime difficoltà andiamo in panico, provare a risolvere tutto con giocate individuali non è la soluzione. Dobbiamo ritrovare autostima”.

Buono il debutto di Nainggolan, ma il tecnico abruzzese chiede altri innesti: “Questa squadra ha bisogno di qualche aiuto. Con la società ne abbiamo parlato, siamo contati e in mezzo al campo abbiamo poche soluzioni. Nel primo tempo oggi Radja è stato brillante, poi è chiaro che nella ripresa calasse”.

OMNISPORT | 06-01-2021 15:27