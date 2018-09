Di Francesco-Douglas Costa: arrivano le minacce di morte

"Mio figlio è passato da vittima a colpevole". L'allenatore della Roma, Eusebio Di Francesco, ha denunciato quanto sta accadendo a suo figlio Federico dopo lo sputo ricevuto da Douglas Costa in Juventus-Sassuolo.

L'attaccante neroverde è stato accusato di insulti razzisti nei confronti dello juventino, e anche per lui è partita l'ormai tristemente abituale gogna mediatica su Facebook, Twitter e Instagram: "Sono indignato per presunte parole che mio figlio possa aver detto a Costa. Ha preso uno sputo in faccia, umiliazione unica per un uomo. Ha reagito da grande uomo, l'unico che non ha preso scuse è stato lui, ed è assurdo. Non dovrei dirlo io che sono il papà, le immagini sono chiare. È quasi passato da vittima a colpevole, questi sono i social dove è stata augurata la morte a me e mio figlio", è la denuncia di papà Eusebio.

Lo stesso giocatore del Sassuolo ha risposto alle insinuazioni: "Sono profondamente turbato dalle illazioni e dalle invenzioni apparse su alcuni media nazionali. Tutto questo è offensivo e denigratorio. Non permetto che mi vengano attribuiti comportamenti e/o frasi razziste che non appartengono ai miei valori etici e che sono frutto dell'immaginazione altrui. Chiedo e pretendo rispetto".

Mentre Douglas Costa continua a rifiutare di scusarsi con Di Francesco ("Non sapete cosa mi ha detto"), ha preso la parola anche il capitano della Juventus Giorgio Chiellini: "È dispiaciuto, ha chiesto scusa a tutti e poi è una persona a cui questi gesti non appartengono. Da parte nostra il perdono c’è stato subito per quello che ha sempre fatto in questo anno che è con noi. Un errore non cancella un anno, per chi lo conosce. Pagherà come è giusto che sia, ma da parte nostra rimarrà sempre un valore aggiunto e speriamo che possa trasformare questa frustrazione ora in questo momento, in campo in Champions e poi in campionato quando tornerà a disposizione da fine ottobre".

SPORTAL.IT | 19-09-2018 10:05