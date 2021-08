Di Francesco: "L'espulsione ha cambiato tutto"

La sconfitta interna con il Sassuolo brucia al tecnico del Verona Eusebio Di Francesco, che si aspettava un esordio diverso: “Faccio i complimenti ai miei ragazzi, non solo a chi ha giocato. Per l’atteggiamento, per la propensione al sacrificio. Prima dell’espulsione la squadra aveva fatto alla grande. Mi girano talmente tanto per non aver portato a casa punti… questa squadra ha una grande mentalità, e me la tengo stretta”.

L’espulsione di Veloso ha cambiato la gara: “Nel primo tempo a tenere il pallino è stato il Verona. Peccato per l’espulsione a mio avviso ingiusta, poteva essere giudicata diversamente. Non l’ho rivista benissimo: ho visto più Djuricic che è entrato a gamba tesa inizialmente. Miguel è un giocatore straordinario, per il senso del noi che ha”.

OMNISPORT | 21-08-2021 21:39