Il campione del mondo della Juventus: “C'è tanta voglia di giocare ancora mentre le nuove generazioni sono pronte per la nazionale”

28-01-2023 08:51

Angel Di Maria non lascia la nazionale. La vittoria del Mondiale ha stimolato il Fideo a vestire ancora i panni dell’Albiceleste: “Non so per quanto tempo, andremo anno per anno. Vedrò come mi sento. Questi gauchos mi hanno convinto e mi hanno riempito la testa. Paredes punta su di me, mi hanno convinto a continuare, e dopo il Mondiale la voglia era evidente. Ci sarò finché non sentirò di non poter dare più il mio contributo alla nazionale o quando sarà il ct a dirmelo. Ora mi sento bene, mi sento a un ottimo livello. Togliendo Leo Messi, siamo tutti uguali e chi deve giocare gioca”.

Un suo compagno di squadra nella Juventus, Matias Soulé, per Di Maria è pronto per l’Argentina: “I ragazzi che hanno vinto questo Mondiale sono giovani, ma sanno ià cos’è la maglia dell’Argentina. Hanno rappresentato la nazionale come dovevano e, se guardi tra i giovani, ci sono altri giocatori come Mati Soulé o Garnacho”.