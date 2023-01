Di Maria: “Rosario Central il mio futuro, non so quando”

L'argentino campione del mondo della Juventus ribadisce la sua voglia di tornare in patria, senza specificare limiti di tempo

31-01-2023 13:25

Il futuro di Angel Di Maria sarà in Argentina: questo ormai si sa. Ma il campione del mondo della Juventus continua a ribadirlo in ogni intervista. Dopo aver girovagato in Europa ad altissimi livelli, sente il desiderio di tornare a casa. E l’occasione potrebbe anche essere alla fine di questa stagione, sicuramente diversa da come se l’aspettava con il club, ma con la grande gioia del titolo mondiale con la sua nazionale.

Parlando a TyC Sports, il Fideo dice infatti: “Mi piacerebbe tornare al Rosario Central, questo accade ogni anno. L’illusione di tornare al Gigante de Arroyito c’è e la voglia pure. Quel momento arriverà”.

