Di Natale: “Udine nel cuore, ma oggi spero vinca il Napoli”

19-03-2022 08:51

Ex dell’Udinese, ma grandissimo tifoso del Napoli, Antonio Di Natale oggi si sofferma proprio sulla sfida tra le due squadre: Seguo sempre l’Udinese con grande affetto. Del resto ho vissuto più tempo lì che a Napoli. La squadra sta facendo molto bene. Oggi però spero che vinca il Napoli perché la città continui a coltivare il sogno come ai tempi di Maradona. Io ero un bambino ma ricordo molto bene l’aria che si respirava ai tempi di Diego”. Su Osimhen dice: “Con lui accanto avrei segnato parecchio. È un attaccante con caratteristiche eccezionali in progressione e profondità. Standogli vicino, uno tecnico come me, avrebbe trovato quegli spazi che il nigeriano apre con i suoi movimenti”.

OMNISPORT