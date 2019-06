Di Rocco: "Puntiamo a diverse medaglie"

Alla presentazione dei Campionati Europei di Ciclismo su strada Trentino 2020 tenutasi oggi alla Sala Buzzati di Milano, Renato Di Rocco, Presidente della Federazione Ciclistica Italiana, si è detto fiducioso sulle possibilità di vittoria tricolore e sul buon esito della manifestazione: "L'obiettivo è quello di vincere diverse medaglie, abbiamo investito su tanti fattori e saremo competitivi".

"Tra l'altro, oggi, la bicicletta permette di promuovere le bellissime località e i siti che l'Italia può vantare. Dobbiamo essere utili all'economia e strutturare gli eventi per favorire la massima partecipazione. Alcuni anni fa il Trentino era leader nel turismo invernale, oggi il 60% di affluenza avviene nel periodo estivo, quindi siamo incoraggiati a credere nella simbiosi tra progetto sportivo e valorizzazione del territorio. Il Trentino, tra l'altro, ha sempre ospitato le tappe del giro Under offrendo panorami bellissimi, quindi diciamo di avere un buon rapporto con il luogo e la sua gente. Solitamente si parla di campanilismo, ma in queste terre c'è una forte sinergia che merita di essere menzionata".

SPORTAL.IT | 10-06-2019 16:18