Diallo lascia il Man United: l'ex Atalanta va in prestito ai Rangers

27-01-2022 18:27

Brusco risveglio per Amad Diallo, gioiellino del vivaio dell’Atalanta che solo un anno fa era stato pagato circa 40 milioni dal Manchester United. Il classe 2002, infatti, all’Old Trafford non ha sfondato e ora cercherà di rilanciarsi altrove.

Oggi è stato ufficializzato il suo trasferimento in prestito ai Rangers dove sarà allenato da van Bronckhorst che ha sostituito Gerrard qualche mese fa.

Allo United, come detto, Diallo ha giocato poco anzi pochissimo togliendosi la soddisfazione di segnare il suo unico goal con la maglia dei Red Devils in Europa League contro il Milan.

Adesso ecco una nuova occasione per cercare di dimostrare che l’investimento fatto dal Manchester United non è stato un azzardo. Diallo era stato lanciato all’Atalanta da Gasperini, che lo ha fatto debuttare sia in Serie A che in Champions League.

OMNISPORT