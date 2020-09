Diego Ulissi si sblocca in Lussemburgo

Diego Ulissi ha colto il primo successo nel 2020, imponendosi in maniera autorevole nella frazione inaugurale dello Skoda-Tour of Luxembourg (2.Pro).



Dopo essere stato assistito durante la gara in maniera impeccabile dai compagni di squadra, il corridore italiano ha sfruttato al meglio le condizioni create dal suo team per sferrare un deciso attacco sullo strappo posto a 1 km dal traguardo, azione alla quale solo Eduard Grosu (Nippo-Delko) è riuscito a resistere. Con il gruppo che si stava riavvicinando al duo di testa, Ulissi ha accelerato nuovamente al cartello dei -250 metri, andando a cogliere il successo.



“La squadra ha lavorato molto bene, preparando al meglio il terreno per il mio attacco all’ultimo chilometro – il commento di Ulissi -. Ho fatto una bella volata, riuscendo così a ottenere la mia prima vittoria stagionale dopo tanti piazzamenti importanti. La tappa non appariva dura, ma in realtà i 20 chilometri finali erano complicati, specialmente gli ultimi mille metri nei quali ho trovato per fortuna grandi gambe”.

OMNISPORT | 15-09-2020 16:25