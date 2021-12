Dionisi ha trovato il suo Sassuolo: "Adesso serve continuità"

12-12-2021 20:36

Il Sassuolo c’ha preso gusto e dopo aver messo al tappeto Juventus e Milan e aver rimontato il Napoli stende anche la Lazio avvicinandosi alla zona Europa.

Il quinto risultato utile consecutivo fa ovviamente felice Alessio Dionisi, che ha commentato la gara ai microfoni di ‘Dazn’: “Abbiamo messo tanta qualità in campo e concesso poco – ha dichiarato l’allenatore del Sassuolo – Il risultato è giusto, avevamo davanti una squadra forte, ma ce la siamo giocata a viso aperto. Avevamo più voglia di vincere”.

Il lavoro del tecnico toscano, che ha sostituito Roberto De Zerbi, sta cominciando a dare frutti. A patto che il mercato non porti via le stelle: “I nostri giovani sono bravi e lo stanno dimostrando – ha aggiunto Dionisi – Stiamo crescendo, ma c’è ancora da migliorare e c’è differenza tra fare bene in alcune partite e avere continuità. Ad oggi non l’abbiamo avuta. Mercato? Farò le valutazioni del caso con la società”.

