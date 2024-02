ATP 500 Rotterdam, Musetti-Griekspoor diretta live

Dopo il buon 3° turno raggiunto a Wimbledon, Lorenzo Musetti ha faticato molto a trovare continuità di rendimento e risultati, tanto che il 2023 si era concluso con ben cinque sconfitte consecutive in singolare. Anche il 2024 non è iniziato al meglio per il carrarino, che non ha ancora vinto due partite di fila, ma non è nemmeno mai uscito a un primo turno in un torneo. Che il primo ATP 500 della stagione possa rappresentare la svolta per il Muso?