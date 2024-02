ATP 500 Rotterdam Sinner-Griekspoor semifinale, diretta live: subito un break per Jannik

La vittoria contro Raonic è arrivata grazie a un forfait e dopo il match Sinner sembrava tutto tranne che contento per la sua prestazione: “Sicuramente non è il modo in cui avrei voluto vincere. Oggi ho fatto fatica a trovare il feeling con la palla. Nel primo set lui avrebbe meritato di più, ha giocato meglio di me. Non ci sono stati molti scambi e non ho trovato il ritmo”.