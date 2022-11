LIVE LIVERPOOL - NAPOLI 0-0 CHAMPIONS 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Olivera intercetta il passaggio in profondità per Salah, l'ex Getafe sbaglia peró il rinvio.21:19

Cross di Salah, Ostigard in spaccata mette in out. 21:13

Possesso palla del Liverpool, Jones lanciato in profondità ma pescato in fuorigioco.21:11

Kvaratskhelia entra in area e cade dopo un contatto con Konate, per Stieler si puó continuare a giocare.21:09

JONES! Salah in profondità, l'esterno scodella per superare Meret con la palla che accarezza la traversa.21:05

Di Lorenzo prova il filtrante per Anguissa, Alisson in uscita blocca la sfera. Ritmi altissimi in questo inizio partita.21:02

Spalletti schiera il caldissimo Osimhen dal primo minuto, con lui Kvaratskhelia e Politano, panchina per Lozano. Centrocampo piú muscolare con Anguissa e Ndombele, in difesa Olivera vince il ballottaggio con Mario Rui.20:30

Klopp schiera Firmino da prima punta, Salah e Jones a supporto con Nunez in panchina. Tsimikas e non Robertson sulla sinistra, Konate ad accompagnare Van Dijk al centro della difesa.20:29

Questo sarà l’ottavo confronto nelle competizioni europee tra Liverpool e Napoli: tre vittorie italiane, due inglesi e due pareggi nei sette precedenti. Dopo la vittoria per 4-1 nel primo match di questa Champions, il Napoli potrebbe battere i Reds due volte di fila per la prima volta nella storia.20:21

Napoli a quota 15, cinque vittorie per i partenopei in questo inizio di Champions, 12 per i Reds che hanno perso solo la sfida di andata con la squadra di Spalletti.20:20

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quale è la classifica del girone A? Questa la classifica del girone A dopo 6 giornate giocate: Napoli 16 punti, Liverpool 13 punti, Ajax 6 punti, Rangers 0 punti. Qual'è il risultato di Liverpool - Napoli? Al 46° minuto del primo tempo il risultato di Liverpool - Napoli è 0-0

PREPARTITA

Liverpool – Napoli è valevole per la sesta ed ultima giornata della fase a gironi della competizione Champions League 2022/2023, girone A. La partita è in programma il giorno 1 novembre alle ore 21:00 allo stadio Anfield di Liverpool.

Arbitro di Liverpool – Napoli sarà Tobias Stieler coadiuvato da Christian Gittelmann e Mark Borsch. Al VAR invece ci sarà Bastian Dankert.

Dopo 5 giornate il Napoli comanda saldamente il girone A a punteggio pieno con 15 punti seguito a 3 lunghezze proprio dal Liverpool, Ajax 3 punti ed ultimo Rangers a 0 punti. Il Napoli di Spalletti già qualificato agli ottavi di finale cerca stasera di ottenere il primo posto nel girone: basterà infatti non perdere con quattro o più gol di scarto per arrivare primi e quindi testa di serie al sorteggio di lunedì 7 novembre.

Per il match Spalletti dovrebbe riproporre in avanti Osimhen a posto di Simeone, affiancato da Politano e Kvaratskhelia.

Probabili formazioni Liverpool – Napoli

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Elliott, Thiago Alcantara, Henderson; Salah, Darwin Nunez, Firmino. All. Klopp.

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Olivera; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

Dove vedere Liverpoo – Napoli in diretta TV e streaming

Liverpool-Napoli si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz’ora prima) del 1 novembre. In TV il match sarà visibile in esclusiva su Sky, Sky Sport 4K e Sky Sport 252. In streaming la partita sarà visibile su Now TV, Sky Go e Infinity plus.