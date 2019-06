Stadio Wanda Metropolitano Sabato 1 Giugno 2019 ore 21:00

Tottenham - Liverpool è valevole per la finale di Champions League 2018/2019.

La partita è in programma il giorno 1 giugno alle ore 21:00 allo stadio Wanda Metropolitano.

Arbitro di Tottenham - Liverpool è Damir Skomina (Slovenia).

Il Tottenham nella fase a gironi ha incontrato Inter, Barcellona e PSV superando il girone con 8 punti mentre il Liverpool ha incontrato PSG, Napoli e Stella Rossa superando il girone con 9 punti. Negli ottavi di finale il Tottenham ha battuto agevolmente il Borussia Dortmund (in casa 3-0 ed in trasferta 1-0), nei quarti di finale ha avuto la meglio del Manchester City di Guardiola (vincendo 1-0 in casa e perdendo 4-3 in trasferta) e in semifinale ha vinto contro l'Ajax, la squadra rivelazione della stagione 2018-2019. Il cammino del Liverpool è stato invece più difficile. Negli ottavi di finale ha incontrato il Bayer di Monaco (0-0 in casa ed 1-3 in trasferta), nei quarti di finale ha vinto facilmente contro il Porto (2-0 in casa ed 1-4 in trasferta), in semifinale ha eliminato il Barcellona di Messi vincendo clamorosamente 4-0 in casa dopo aver perso 3-0 in trasferta.

Possibili formazioni (ultime schierate):

Tottenham: Lloris, Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose, Sissoko, Wanyama, Alli, Eriksen, Lucas, Son

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Henderson, Fabinho, Milner, Mane, Origi, Shaqiri



Dove vedere Tottenham-Liverpool

Tottenham-Liverpool si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 1 giugno.

Tottenham-Liverpool verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Champions League