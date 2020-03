LIVE VALENCIA - ATALANTA 1-2 CHAMPIONS LEAGUE 2019/2020. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Cambio nella Dea. Esce De Roon per una manata in faccia involontaria di Rodrigo ed entra Zapata21:44

Var in corso! Fallo di mano di Diakhaby in area di rigore del Valencia!21:41

Rimessa laterale per l’Atalanta che rimane in avanti21:38

Partita subito in discesa per la Dea. Ora il Valencia dovrebbe segnare 4 gol per andare ai supplementari21:05

ILICIC NON SBAGLIA! RIGORE CENTRALE, MA CILLESSEN VIENE SPIAZZATO! ATALANTA IN VANTAGGIO! Guarda la scheda del giocatore Josip Ilicic 21:03

PREPARTITA

Valencia - Atalanta è valevole per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2019/2020.

La partita è in programma il giorno 10 marzo alle ore 21:00 allo stadio Mestalla di Valencia.

Arbitro di Valencia - Atalanta sarà il romeno Ovidiu Hategan, coadiuvato dagli assistenti Octavian Sovre e Sebastian Gheorghe. Al VAR ci sarà il polacco Pawel Gil mentre il quarto uomo sarà Sebastian Coltescu.

La partita di andata Atalanta - Valencia si è giocata il 19 febbraio 2020 a Milano e si è conclusa con la vittoria della DEA per 4-1 con doppietta di Hateboer e gol di Ilicic e Freuler.

La squadra di Gasperini cerca la storica qualificazione ai quarti di finale: dovrà difendere un vantaggio di 3 gol. Si giocherà a porte chiuse causa virus Coronavirus che ha decretato anche lo stop dei campionati fino al 3 aprile 2020. Tutti disponibili per Gasperini. L'attacco dovrebbe essere affidato a Zapata alle cui spalle giocheranno Ilicic ed il Papu Gomez. Centrocampo a 4 con i soliti Hateboer, De Roon, Freuler e Gosens, mentre in difesa ci sarà il trio composto da Djimsiti, Caldara e Palomino. Nel Valencia giocherà Florenzi, dopo il trasferimento nella sessione invernale del calciomercato.

Probabili formazioni:

Valencia: Domenech, Florenzi, Coquelin, Diakhaby, Gayà, Ferran Torres, Parejo, Carlos Soler, Guedes, M. Rodrigo, Gameiro. All. Celades

Atalanta: Gollini, Djimsiti, Caldara, Palomino, Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens, Gomez; Ilicic, Zapata. All. Gasperini



Dove vedere Valencia - Atalanta di Champions League 2019/2020, in diretta tv e streaming

Valencia - Atalanta si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 10 marzo.

La partita sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

