LIVE DINAMO ZAGABRIA - MANCHESTER CITY 1-1 CHAMPIONS LEAGUE 2019/2020. LA DIRETTA DELLA PARTITA

PREPARTITA

D. Zagabria - Man. City è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2019/2020.

La partita è in programma il giorno 11 dicembre alle ore 18:55 allo stadio Stadion Maksimir di Zagabria.

Arbitro di D. Zagabria - Man. City è Carlos del Cerro Grande (Spagna).

La partita di andata Man. City - D. Zagabria si è giocata il 1 ottobre 2019 e si è conclusa 2-0.

Possibili formazioni (ultime schierate):

D. Zagabria: Livakovic, Theopile-Caterine, Dilaver, Peric, Stojanovic, Moro, Ademi, Olmo, Leovac, Orsic, Petkovic

Man. City: Ederson, Joao Cancelo, Otamendi, Fernandinho, Mendy, Gundogan, Rodri, David Silva, Aguero, Bernardo Silva, Mahrez



Dove vedere D. Zagabria-Man. City di Champions League 2019/2020, in diretta tv e streaming

D. Zagabria-Man. City si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:55 (mezz'ora prima) del 11 dicembre.

D. Zagabria-Man. City è una partita valevole per la giornata 6 della fase a gironi della Champions League 2019/2020. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Champions League