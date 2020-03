(27) CAN (C)

PREPARTITA

PSG - Dortmund è valevole per gli ottavi di finale della competizione Champions League 2019/2020.

La partita è in programma il giorno 11 marzo alle ore 21:00 allo stadio Parco dei Principi di Parigi.

Arbitro di PSG - Dortmund è Anthony Taylor (Inghilterra).

La partita di andata Dortmund - PSG si è giocata il 18 febbraio 2020 e si è conclusa 2-1.

Possibili formazioni (ultime schierate):

PSG: Navas, Meunier, Thiago Silva, Kimpembe, Kurzawa, Gueye, Verratti, Marquinhos, Neymar, Di Maria, Mbappe'

Dortmund: Burki, Zagadou, Hummels, Piszczek, Hakimi, Emre Can, Witsel, Guerreiro, Haaland, Sancho, Hazard



Dove vedere PSG-Dortmund di Champions League 2019/2020, in diretta tv e streaming

PSG-Dortmund si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 11 marzo.

PSG-Dortmund è una partita valevole per la giornata 8 della fase a gironi della Champions League 2019/2020. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

