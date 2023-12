PREPARTITA

1. FC Union Berlin - Real Madrid è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 12 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Olympiastadion di Berlin.

Arbitro di 1. FC Union Berlin - Real Madrid sarà Rade Obrenovic. Al VAR invece ci sarà Stuart Attwell.

1. FC Union Berlin-Real Madrid ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Union Berlino affronterà il Real Madrid per la seconda volta, dopo aver perso 1-0 nella prima giornata della UEFA Champions League di questa stagione. Quello è anche l’unico precedente per i tedeschi in Europa contro una squadra spagnola.

Il Real Madrid ha vinto solo una delle prime 15 gare esterne disputate in Germania in UEFA Champions League (4D, 10P), ma da allora ha vinto sei delle ultime 11 trasferte tedesche (2N, 3P), anche se ha perso la più recente contro il Lipsia (3-2) nella scorsa stagione.

L'Union Berlino ha perso le ultime due partite casalinghe in competizioni europee (contro Braga e Napoli). In caso di sconfitta arriverebbe a tre, tante quante quelle registrate nelle prime 11 partite casalinghe disputate nelle competizioni europee (5V, 3N, 3P).

Il Real Madrid potrebbe vincere le tre trasferte di una fase a gironi della UEFA Champions League solo per la seconda volta nelle ultime nove stagioni; la precedente risale al 2021-22, nella stagione chiusa poi con la vittoria del torneo.

Il Real Madrid ha vinto ciascuna delle ultime cinque partite di Champions League; l'ultima volta che ha ottenuto una serie di vittorie consecutive più lunga nella competizione è stata tra aprile 2014 e febbraio 2015 (10 vittorie di fila) – anche in quel caso con Carlo Ancelotti alla guida.

Il Real Madrid ha completato l'88% dei suoi passaggi sotto pressione avversaria in questa Champions League: nelle prime cinque giornate, solo il Manchester City (90.9%) ha registrato una percentuale del genere più alta finora.

Il 15.8% dei passaggi dell’Union Berlino in questa Champions League sono stati passaggi lunghi – solo il Siviglia ha una percentuale del genere più alta in questa stagione (16.6%). In particolare, la squadra tedesca ha la percentuale di passaggi completati più bassa tra tutte le 32 squadre della fase a gironi di quest’anno (75.7%).

Jude Bellingham ha segnato nelle sue ultime quattro trasferte della fase a gironi di Champions League (due con il Borussia Dortmund, due con il Real Madrid), l'unico giocatore inglese ad esserci mai riuscito; potrebbe diventare il primo giocatore in assoluto del Real Madrid a segnare nelle prime tre presenze esterne in Champions League con il club.

Sheraldo Becker ha segnato due dei quattro gol dell’Union Berlino in questa Champions League, oltre ad essere il giocatore ad aver creato più occasioni da gol tra i suoi compagni di squadra (6).

Il 25.6% dei passaggi di Toni Kroos con il Real Madrid in questa Champions League ha superato almeno una linea difensiva avversaria (73/285): la percentuale più alta per qualsiasi giocatore nella competizione nel 2023-24 con almeno 100 passaggi tentati.

Dove vedere 1. FC Union Berlin-Real Madrid di Champions League 2023/2024, in diretta tv e streaming

1. FC Union Berlin-Real Madrid si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 12 dicembre.

1. FC Union Berlin-Real Madrid è una partita valevole per la giornata Fase a gironi della fase a gironi della Champions League 2023/2024. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Champions League