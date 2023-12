Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Giuseppe Meazza

Città: Milano

Capienza: 80074 spettatori20:02

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Inter-Real Sociedad, gara valida per la 6a giornata di UEFA Champions League.20:02

Inter e Real Sociedad sono già qualificate agli Ottavi di Finale, ma questa sera si giocano il primato del girone, attualmente condiviso a quota 11 punti.20:02

L’Inter si presenta a questo match in una forma strepitosa: i nerazzurri, infatti, continuano a vincere in campionato, mantenendo il primato in classifica. Negli ultimi dieci giorni ha conquistato lo Stadio Maradona di Napoli con un secco 3-0, poi tra le mura amiche di San Siro, la squadra di Inzaghi ha vinto per 4-0 contro l’Udinese.20:02

La Real Sociedad sta proseguendo nel suo buon cammino in campionato, con l’attuale quinta posizione e con il quarto posto a cinque lunghezze (occupato ora da Barcellona e Atletico Madrid). Gli spagnoli, però, in Champions hanno vinto tre partite, ne hanno pareggiate due e questa sera potrebbero accontentarsi di un pareggio per passare come primi.20:02

Il match di andata ha visto la Real Sociedad guidare per lunghi tratti della partita, mettendo in grossa difficoltà l’Inter. A salvare i nerazzurri ci ha pensato però Lautaro, che all’87esimo ha ristabilito la parità e l’equilibrio della classifica. Ad oggi, quel gol si può ritenere fondamentale, in quanto permette all’Inter di mantenere vive le speranze di acciuffare il passaggio del turno come testa di serie.20:03

FORMAZIONI UFFICIALI: L’Inter conferma il suo 3-5-2: Sommer – Darmian, Acerbi, Carlos Augusto – Cuadrado, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco – Sanchez, Thuram.20:04

Inzaghi decide di far partire Sanchez dal primo minuto al fianco di Thuram, con Lautaro in panchina. In mezzo al campo spazio a Frattesi, che completerà il reparto insieme a Calhanoglu e Mkhitaryan. Sulle fasce tocca a Cuadrado e Dimarco, mentre Carlos Augusto retrocede nei tre di difesa insieme a Acerbi e Darmian. Tra i pali ci sarà Sommer.20:04

FORMAZIONI UFFICIALI: La Real Sociedad si dispone con un 4-4-2: Remiro – Traorè, Zubeldia, Le Normand, Munoz – Zakharyan, Zubimendi, Merino, Oyarzabal – Kubo, Sadiq.20:04

Alguacil conferma il 4-4-2 con Kubo e Sadiq prime punte. In mediana ci sarà Zubimendi affiancato da Merino, mentre sulle fasce ci saranno Zakharyan e Oyarzabal. In difesa torna Le Normand dopo la squalifica in campionato, con Zubeldia, Munoz e Traorè. In porta Remiro.20:04

A dirigere il match ci sarà l’arbitro svizzero Sandro Scharer.20:04

Si parte! Primo possesso per l'Inter.21:00

2' L'Inter riesce ad eludere un pressing intensissimo della Real Sociedad con Sanchez che imbuca per Frattesi che parte largo sulla destra, si accentra e calcia: deviazione di un difensore, primo angolo del match.21:02

3' Calhanoglu batte corto l'angolo con i nerazzurri che decidono di girare il pallone palla a terra fino al fronte opposto dove Mkhitaryan viene steso sulla sinistra: calcio di punizione per l'Inter.21:03

5' Giocata di classe di Kubo che si accentra sulla trequarti e prova un filtrante con il tacco. Bravo Darmian ad intervenire e ad allontanare la minaccia.21:05

7' Continua a rendersi pericoloso Kubo che si allarga spesso sulla destra. Il numero 14 crossa teso al centro dove Darmian anticipa ancora Sadiq e allontana.21:08

9' Azione infinita degli spagnoli nei pressi dell'area dell'Inter, che riesce infine a riconquistare il pallone; Calhanoglu prova dunque ad innescare Cuadrado sulla fascia destra ma è impreciso e mette fuori.21:10

13' Traorè prova a puntare Carlos Augusto sul fondo di destra, ma il difensore nerazzurro non abbocca e mette in angolo.21:13

13' Ripartenza rapida dell'Inter dopo il calcio d'angolo avversario, con Calhanoglu che si presenta sulla trequarti, poi alza uno scavetto verso Dimarco largo sulla sinistra. L'esterno prova a servire i compagni al centro di prima intenzione ma trova il corpo di un avversario; Acerbi poi commette fallo in attacco per evitare il contropiede.21:14