Stadio Old Trafford Martedì 12 Febbraio 2019 ore 21:00

IL RACCONTO DELLA PARTITA

90' È FINITA! Il PSG vince all’Old Trafford: le reti di Kimpembe e Mbappè. 89' Secondo cartellino giallo per Paul Pogba, causa proteste. 89' ESPULSO POGBA! 88' DANI ALVES! Tiro potente che viene però deviato da Bailly, 84' Ultimo cambio per i Red Devils: fuori Rashford, dentro Lukaku. 80' Cambio per Tuchel: fuori Di Maria, dentro Dagba. 78' Il Psg prova ad addormentare la partita con il possesso palla. 75' Cambio per il Psg: fuori Verratti, dentro Paredes. 71' Cross troppo prevedibile di Young: parata facile per Buffon. 69' Il Manchester United non molla: calcio d’angolo. 66' Pogba sbaglia l’appoggio per Rashford: il Paris Saint Germain può ripartire. 62' Contropiede veloce del Paris Saint Germain, Di Maria serve Mbappè che in area davanti a De Gea non sbaglia! 61' MBAPPÈ!!! 2-0 PSG! 60' Thiago Silva anticipa Mata e allontana il pallone. 56' DANI ALVES! Psg ad un passo dal 2-0: tiro potente che sfiora il palo! 55' Il difensore del Psg sfugge alla marcatura di Matic e di testa batte De Gea! 54' KIMPEMBE!!! PSG IN VANTAGGIO! 50' Cartellino giallo per Lindelof. Sesto ammonito del match. 49' Draxler viene trattenuto per la maglia: calcio di punizione per il Paris Saint Germain. 46' Altro cambio per lo United: fuori Martial, dentro Mata. 46' IL SECONDO TEMPO HA INIZIO! 45' Termina la prima frazione: 0-0 tra Manchester United e Paris Saint Germain. 44' Cambio per i Red Devils: fuori Lingard, dentro Sanchez. 44' Due minuti di recupero! 43' Calcio di punizione dal limite dell’area per il PSG. 41' Rientra in campo l’argentino che sembra essersi ripreso dalla botta al gomito. 39' Rimane a terra Di Maria dopo uno scontro con Ashley Young, già ammonito. 36' DI MARIA SI DIVORA IL GOL DELL’1-0! L’argentino riesce a superare De Gea ma non a mettere il pallone in rete: che errore! 33' Ennesimo cartellino giallo: intervento duro di Bernat su Ashley Young. 31' Di Maria ci prova dalla distanza, senza però impensierire De Gea. 30' Altro ammonito in casa United, questa volta è il turno di Ashley Young. 28' MBAPPÈ! Solo esterno della rete. 26' Cartellino giallo per Pogba: fallo ingenuo su Verratti. 24' Verratti rischia sul pressing di Rashford! L’ex Pescara riesce comunque a guadagnarsi un calcio di punizione. 21' Rimane a terra Pogba dopo uno scontro di gioco. Il centrocampista francese sembra comunque in grado di proseguire il match. 18' BUFFON SALVA SU LINGARD! Intervento provvidenziale sull’attaccante inglese, servito in area di rigore da Pogba. 16' Cartellino giallo anche per Draxler. 13' Possesso palla del Paris Saint Germain. 11' Cartellino giallo per Kimpembe: intervento in ritardo su Rashford. 8' RASHFORD! Immediata la risposta dei Red Devils: tiro respinto da Gianluigi Buffon. 6' DI MARIA! Che occasione per il PSG: tiro che termina fuori di un soffio! 3' Intervento duro di Marquinhos su Lingard: l’arbitro redarguisce subito il brasiliano. 1' È INIZIATA! Minuto di silenzio per Emiliano Sala. Le squadre stanno per scendere in campo: tra pochi minuti l’inizio del match! Benvenuti a tutti! Questa sera si affronteranno Manchester United e Paris Saint Germain per gli ottavi di finale di Champions League.

Man. United - PSG è valevole per gli ottavi di finale della competizione Champions League2018/2019.

La partita è in programma il giorno 12 febbraio alle ore 21:00 allo stadio Old Trafford.

Arbitro di Man. United - PSG è Marco Guida (Italia).

