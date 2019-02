LIVE AJAX - REAL MADRID 0-0 CHAMPIONS LEAGUE 2018/2019. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Benvenuti alla diretta live di Ajax-Real Madrid!

Panchina per Marcelo. che ha confessato di non essere in forma, mentre Isco continua a rimanere fuori dai piani di Solari

Prima di iniziare ecco il minuto di silenzio per ricordare Emiliano Sala

1' SI PARTE! Palla al Real Madrid

3' Partenza sprint per l'Ajax che costringe il Real a difendersi

6' Due grandi ex di questa sfida come Seedorf e van der Vaart sono in tribuna

7' BALE! Contropiede del Real con Modric che serve il gallese, il suo tiro è centrale, blocca Onana

9' MAZRAOUI! Diagonale da fuori, che termina a lato non di molto

12' Primi minuti giocati a grandissima velocità da parte delle due squadre

15' VINICIUS! Conclusione da fuori, ottima risposta di Onana che mette in corner

17' Dopo un inizio roboante dell'Ajax, ora è il Real a fare la partita

20' I lancieri ora attendono ordinatamente dietro la linea del pallone pronti a ripartire in contropiede

25' PALO DI TADIC! Sinistro in estirada del numero 10 ad anticipare Ramos, non tocca Courtois, che viene salvato dal legno

29' Il Real prova a rispondere, ma il cross di Vinicius viene respinto da de Ligt, osservato speciale da Paratici, presente in tribuna

32' Dopo il palo di Tadic è l'Ajax a fare la partita e a provare a rendersi pericoloso

35' BALE! Sinistro da fuori, para Onana

37' AJAX IN VANTAGGIO! TAGLIAFICO!

38' Colpo di testa su azione da corner di de Ligt, Courtois non trattiene una conclusione non irresistibile con Tagliafico che si fionda sul pallone e deposita in rete

39' GOL ANNULLATO CON IL VAR DALL'ARBITRO!