PREPARTITA

Copenaghen - Manchester City è valevole per gli Ottavi della competizione Champions League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 13 febbraio alle ore 21:00 allo stadio Parken di Copenhagen.

Arbitro di Copenaghen - Manchester City sarà José María Sánchez Martínez. Al VAR invece ci sarà Juan Martínez Munuera.

Copenaghen nella fase a gironi ha incontrato Stella Rossa, Galatasaray, Bayern Monaco e Manchester United superando il girone con 8 punti mentre Manchester City ha incontrato Lipsia, Young Boys e Stella Rossa superando il girone con 18 punti.

Copenaghen-Manchester City ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Copenhagen non ha mai vinto in quattro precedenti contro il Manchester City (2N, 2P), pareggiando entrambe le partite casalinghe contro i Citizens (2-2 nella Coppa UEFA 2008-2009 e 0-0 nella Champions League della scorsa stagione).

Il Manchester City non ha mai vinto in trasferta contro squadre danesi nelle principali competizioni europee, pareggiando con il Copenhagen nel 2009 (Coppa UEFA) e nel 2022 (Champions League) e perdendo contro l'Aalborg nel 2009 (Coppa UEFA). Considerando invece anche i turni di qualificazione, ha vinto 1-0 in casa del Midtjylland nei playoff della Coppa UEFA 2008-2009.

Le squadre danesi hanno perso tutte e tre le partite casalinghe di Coppa dei Campioni/Champions League contro i campioni d'Europa in carica, con un punteggio complessivo di 12-0: Køge - Bayern Monaco 0-5 nel 1976, Aalborg - Manchester United 0-3 nel 2008 e Nordsjælland - Chelsea 0-4 nel 2012.

Questa è solo la seconda volta che il Copenhagen ha raggiunto la fase a eliminazione diretta della Champions League: in precedenza è stato eliminato dal Chelsea negli ottavi di finale nel 2010-11 (0-2 in casa, 0-0 in trasferta).

Il Manchester City ha vinto le ultime otto partite di Champions League, la serie più lunga per una squadra inglese nella storia della Coppa dei Campioni/Champions League. L'ultima squadra che ha registrato una striscia di successi più lunga nel torneo è stata il Bayern Monaco tra il 2019 e il 2020 (15).

Nonostante abbia sollevato il trofeo la scorsa stagione, il Manchester City non ha vinto nessuna delle ultime cinque trasferte nella fase a eliminazione diretta della Champions League (4N, 1P) – l’ultimo successo fuori casa in questa fase risale al 5-0 agli ottavi di finale contro lo Sporting nel 2021-22.

Il Manchester City è la squadra che ha registrato il possesso palla più alto in questa Champions League: 70.4%. Solo altre cinque volte (dal 2003-2004) una squadra ha avuto un possesso palla più alto in una stagione nel torneo – quattro di queste erano formazioni allenate da Pep Guardiola (Barcellona nel 2009-10, 2010-11, 2011-12 e Bayern Monaco nel 2015-16).

Il 18enne Roony Bardghji ha segnato la rete decisiva per la vittoria del Copenhagen contro il Manchester United nella fase a gironi di questa stagione. L'unico calciatore under 20 ad aver segnato contro due club inglesi diversi in Champions League è Kylian Mbappé (Manchester City e Liverpool), mentre Bardghji potrebbe essere il primo a farlo nella stessa stagione.

Julián Álvarez ha preso parte a sei gol nelle ultime cinque presenze in Champions League con il Manchester City (cinque reti e un assist), nonostante sia partito titolare solo in una di queste partite. Nel complesso, è stato coinvolto in una rete (tra gol e assist) ogni 62 minuti nella competizione e una ogni 31 minuti in questa stagione.

Rodri è il giocatore che ha effettuato più passaggi a tagliare le linee avversarie in questa Champions League (100). Dopo aver registrato una media di 13.1 passaggi a tagliare le linee avversarie in media ogni 90 minuti nella scorsa stagione nel torneo, il centrocampista del Manchester City ha una media quasi raddoppiata nel 2023/24 (25.6 ogni 90’).

