Le scelte di Pochettino: Mbappé e Neymar in attacco, Di Maria e Draxler gli esterni offensivi. Paredes e Gueye in mediana. Verratti e Florenzi in panchina, out Icardi e Marquinhos.20:05

PREPARTITA

Paris Saint-Germain - Bayern Monaco è valevole per il ritorno dei quarti di finale della competizione Champions League 2020/2021.

La partita è in programma il giorno 13 aprile alle ore 21:00 allo stadio Parco dei Principi di Parigi. Arbitro dell'incontro sarà il nostro Daniele Orsato coadiuvato dagli assistenti Alessandro Giallatini e Fabiano Preti. Al VAR ci sarà invece Massimiliano Irrati.

Nella partita di andata, giocata il 7 aprile, il PSG ha superato a sorpresa i campioni in carica del Bayern a Monaco per 3-2 grazie ad una doppietta di Mbappé. Sarà molto dura quindi per la corazzata tedesca superare il turno. Flick dovrà fare a meno di molti titolari: Lewandowski, Gnabry, Douglas Costa, Roca, Tolisso e Süle. Il bomber Lewandowski è tronato ad allenarsi ma non sarà disponibile per il match. Pochettino potrebbe confermare gran parte della formazione vista a Monaco. Verratti e Florenzi, entrambi negativi al COVID, saranno del match ma partiranno dalla panchina. Difesa senza Marquinhos che non è ancora in buone condizioni.

Dove vedere Paris Saint-Germain-Bayern Monaco

Paris Saint-Germain-Bayern Monaco si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 13 aprile. In TV la partita sarà disponibile su Sky ed in chiaro su Canale 5.