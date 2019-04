Stadio Camp Nou Martedì 16 Aprile 2019 ore 21:00

Barcellona - Manchester United è valevole per i quarti di finale della competizione Champions League 2018/2019.

La partita è in programma il giorno 16 aprile alle ore 21:00 allo stadio Camp Nou di Barcellona. Arbitro dell'incontro sarà Felix Brych (Germania) con assistenti Borsch e Lupp. Al VAR ci sarà la coppia tedesca formata da Dankert e Fritz.

La partita di andata Manchester United - Barcellona si è giocata il 10 aprile 2019 e si è conclusa 0-1 con autogol di Shaw.

Il Barcellona nella fase a gironi ha incontrato PSV, Tottenham e Inter superando il girone con 12 punti mentre il Manchester United ha incontrato Young Boys, Valencia e Juventus superando il girone con 10 punti. Negli Ottavi di finale il Barcellona si è facilmente sbarazzato del Lione vincendo 5-1 in casa dopo lo 0-0 in Francia. Il Manchester United invece ha vinto a sorpresa contro il PSG di Naymar e Buffon ribaltando lo 0-2 in casa, vincendo 3-1 a Parigi.

Unico dubbio di formazione per i blaugrana è in attacco tra Coutinho e Dembelé. Per la squadra allenata da Solskjær invece squalificato Shaw ed infortunati Bailly e Valencia.

Probabili formazioni:

Barcellona: Ter Stegen, Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba, Busquets, Rakitic, Arthur, Messi, Suarez, Dembelé.

Manchester United: De Gea, Dalot, Lindelof, Smalling, Young; Fred, Pogba, McTominay, Lingard, Rashford, Lukaku.



Dove vedere Barcellona - Manchester United

Barcellona - Manchester United si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 16 aprile.

Barcellona - Manchester United verrà trasmessa in esclusiva da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

