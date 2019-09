L'Inter prima in serie A affronta lo Slavia Praga, primo e imbattuto nel campionato ceco. Conte si affida al duo Lautaro-Lukaku in attacco, a centrocampo c'è Gagliardini18:25

Conte si sbraccia in panchina, non è soddisfatto19:11

LAUTARO! Per poco non arriva sul cross dalla destra!19:26

MASOPUST! Non si intende con il compagno, sfuma una buona occasione per lo Slavia Praga19:28

Conte sempre più sudato in panchina: si sta stancando più dei suoi giocatori. Non è contento19:37

L'Inter non può permettersi di pareggiare in casa contro la squadra più debole del girone, serve una scossa20:13

Conte finalmente si decide: dentro Barella per Brozovic, dentro Politano per Lautaro20:21

Ammonito Soucek per gioco scorretto, punizione da buona posizione per l'Inter20:42

PREPARTITA

Inter - Slavia Praga è valevole per la prima giornata della fase a gironi della competizione Champions League 2019/2020.

La partita è in programma il giorno 17 settembre alle ore 18:55 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Arbitro di Inter - Slavia Praga è Ruddy Barquet (Francia).

La squadra di Antonio Conte cerca la prima vittoria del girone F. Pochi dubbi sulla formazione: in avanti certa la coppia Lukaku - Lautaro Martinez, in difesa ballottaggio tra Godin e D'Ambrosio mentre a centrocampo certi di una maglia da titolare Brozovic, Barella e Sensi.

Probabili formazioni:

Inter: Handanovic, D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Asamoah, Lautaro Martinez, Lukaku. All: Conte

Slavia Praga: Kolář, Coufal, Kúdela, Hovorka, Bořil, Masopust, Traoré, Souček, Stanciu, Olayinka, Van Buren. All: Trpišovský

Dove vedere Inter-Slavia Praga di Champions League 2019/2020, in diretta tv e streaming

Inter-Slavia Praga si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:55 (mezz'ora prima) del 17 settembre.

Inter-Slavia Praga è una partita valevole per la giornata 1 della fase a gironi della Champions League 2019/2020. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Guarda chi trasmetterà Inter - Slavia Praga tra Sky o Mediaset.

