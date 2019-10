PREPARTITA

Barcellona - Inter è valevole per la seconda giornata girone F della fase a gironi della competizione Champions League 2019/2020.

La partita è in programma il giorno 2 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Camp Nou di Barcellona.

Arbitro di Barcellona - Inter è Damir Skomina (Slovenia). Gli assistenti di Skomina saranno Praprotnik e Vukan. Al VAR Danny Makkelie e Slavko Vinčić.

L'inter dopo il deludente pareggio in casa per 1-1 contro lo Slavia Praga nella partita d'esordio in Champions League cerca la prima vittoria nel girone. Il mister Antonio Conte dovrà fare a meno di Lukaku rimasto a Milano per un problema muscolare. Il suo posto dovrebbe essere preso da Sanchez che cercherà di riscattarsi dopo l'espulsione di Genova contro la Sampdoria. In difesa davanti ad Handanovic ci saranno gli intoccabili Godin, de Vrij e Skriniar. A centrocampo Conte dovrebbe schierare Barella, Brozovic e Sensi con D'Ambrosio e Asamoah sulle fasce. Davanti ad affiancare Sanchez ci sarà Lautaro Martinez.

Il Barcellona, quarto nella Liga e reduce dalla vittoria sul Getafe, dovrà fare a meno della sua stella Messi: convocato da Valverde non dovrebbe comunque scendere in campo dall'inizio. I blaugrana cercheranno la loro prima vittoria in questa edizione di Champions League dopo il pareggio per 0-0 nella partita di esordio contro il Borussia Dortmund. Data la condizione non al meglio di Messi e Dembélé davanti insieme a Suarez e Griezmann potrebbe partire dal primo minuto il giovane Perez. Nella mediana Valverde dovrebbe fare giocare de Jong, Busquets e Rakitic mentre la linea difensiva dovrebbe essere composta da Jordi Alba e Semedo sulle fasce e dalla coppia Piqué e Lenglet nel mezzo.

Dopo la prima giornata il girone F della Champions League vede tutte le squadre ad 1 punto.

Probabili formazioni:

Barcellona: Ter Stegen, Jordi Alba, Piqué, Lenglet, Semedo, de Jong, Busquets, Rakitic, Perez, Suarez, Griezmann. All: Valverde

Inter: Handanovic, Godin, de Vrij, Skriniar, D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Sensi, Asamoah, Lautaro Martinez, Sanchez. All: Conte

Dove vedere Barcellona-Inter di Champions League 2019/2020, in diretta tv e streaming

Barcellona-Inter si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 2 ottobre.

Barcellona-Inter è una partita valevole per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League 2019/2020. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Champions League