LIVE SCHALKE - MAN. CITY 1-1 CHAMPIONS LEAGUE 2018/2019. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Guardiola schiera i suoi con un 3-4-3 con Bernardo Silva, Sterling e Aguero in attacco

AGUERO! Colpo di testa dell'argentino, mette in angolo Fahmann

AGUERO! Ci prova ancora il 'Kun', ma il suo tiro dal limite viene deviato in corner

Possesso palla continuo del Manchester City, ma ritmi non particolarmente alti

MANCHESTER CITY IN VANTAGGIO! AGUERO!

UTH! Tiro a giro dalla distanza, palla a lato non di molto

Schalke che sta provando a portarsi in avanti alla ricerca del pareggio

30'

City ordinato in difesa, in attesa di poter sfruttare le proprie frecce in contropiede