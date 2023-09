Aggiorna Diretta-Live

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra SC Braga-Napoli, gara valida per la 1a giornata di UEFA Champions League.20:17

L’esordio in Champions League per il Napoli di Garcia avverrà questa sera al Municipal contro lo SC Braga allenato da Arthur Jorge: una partita sulla carta abbordabile ma che potrebbe riservare qualche insidia per gli azzurri.20:17

Il Napoli deve rialzare la testa e ritrovare la giusta marcia dopo la sconfitta con la Lazio e il pareggio con il Genoa in campionato. Lo scorso anno, gli uomini allora allenati da Spalletti, avevano fatto un ottimo percorso anche in Champions League, arrivando fino ai quarti di finale, perdendo poi contro il Milan di uno scatenato Leao.20:17

Per il Napoli sarà importante anche ritrovare la spinta di alcuni giocatori che l’anno scorso sono stati fondamentali per il cammino partenopeo, come Kvaratskhelia e Lobotka, risultati un po’ sottotono nelle ultime uscite in campionato.20:17

Il Braga in campionato si trova all’ottava posizione con soli 7 punti conquistati in cinque partite e con l’ultima gara che ha decretato una sconfitta esterna contro la Farense. La squadra portoghese ha conquistato l’accesso ai gironi di Champions League eliminando il Panathinaikos di Brignoli, Vilhena e Djuricic, tutte vecchie conoscenze della Serie A.20:18

FORMAZIONI UFFICIALI: Lo SC Braga si dispone con un 4-3-3: Matheus – Gomez, José Fonte, Niakaté, Borja – R. Horta, Vitor Carvalho, Al-Musrati – Alvaro Djalo, Abel Ruiz, Bruma.20:18

Arthur Jorge si affida al tridente, con Alvaro Djalo e Bruma ai lati di Abel Ruiz, il giovane capitano dell’under 21 spagnola. In mezzo al campo ci saranno Horta, Vitor Carvalho e Al-Musrati. In difesa Gomez, Josè Fonte, Niakaté e Borja faranno da guardia a Matheus.20:18

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Napoli risponde con un 4-3-3: Meret – Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera – Anguissa, Lobotka, Zielinski – Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.20:18

Garcia effettua due cambi rispetto all’ultima di campionato. Tra i pali ci sarà Meret, con Rrahmani che riprende posto in difesa affiancato da Juan Jesus. Sulle fasce Di Lorenzo e Olivera. A centrocampo confermati Anguissa, Lobotka e Zielinski. Davanti intoccabili Osimhen e Kvaratskhelia, mentre sulla destra Politano vince il ballottaggio con Lindstrom e Raspadori.20:18

A dirigere il match ci sarà l’arbitro olandese Serdar Gozubuyuk.20:19

Via al match. Primo possesso per i portoghesi.21:01

2' Primo cross dalla corsia sinistra del Napoli con Olivera che cerca Osimhen in mezzo ma Fonte fa buona guardia e allontana.21:03

3' Prova subito Horta! Djalo va via sulla destra e, una volta arrivato esternamente all'area di rigore, cross basso a rimorchio per Horta che gira con il destro: la conclusione viene prima deviata da un difensore, poi da Meret che la toglie dall'angolo basso di destra e la manda in corner.21:05

5' Osimhen spreca! Fonte effettua un retropassaggio senza guardare servendo il numero 9 del Napoli che, tutto solo davanti a Mathaus, colpisce in pieno il portiere del Braga.21:07

9' Resta a terra Abel Ruiz dopo uno spalla a spalla con Juan Jesus a centrocampo; l'arbitro Gozubuyuk ferma il gioco e assegna un calcio di punizione per i portoghesi.21:10

10' Kvaratskhelia prova a scappare sulla sinistra ma viene chiuso da Vitor Carvalho, che poi commette fallo e concede una punizione laterale rispetto all'area di rigore.21:12

11' Doppia clamorosa occasione per il Napoli! Calcio di punizione battuto da Kvaratskhelia verso il centro dove Osimhen stacca di testa e indirizza verso il palo di sinistro dove Mathaus ci mette una pezza e salva la palla di pochissimi centimetri. Sul proseguo dell'azione viene effettuato un nuovo cross per Di Lorenzo che colpisce verso lo stesso palo e Mathaus respinge come può sul palo. La difesa allontana poi in calcio d'angolo.21:14

13' Entra Leo Østigård, esce Amir Rrahmani. Prima sostituzione per il Napoli.21:14