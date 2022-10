DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Siviglia - Copenaghen? La gara tra Siviglia e Copenaghen si giocherà martedì 25 ottobre 2022 alle ore 18:45 Chi è l'arbitro di Siviglia - Copenaghen? L'arbitro del match sarà Benoît Bastien Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Siviglia - Copenaghen sarà Willy Delajod Dove si gioca Siviglia - Copenaghen? La partita si gioca a Sevilla In che stadio si gioca Siviglia - Copenaghen? Stadio Ramón Sánchez-Pizjuán Chi trasmette la partita Siviglia - Copenaghen? La partita tra Siviglia e Copenaghen verrà trasmessa da Sky, Sky Sport Football e Mediaset Infinity Quale è stato il risultato finale di Siviglia - Copenaghen? La gara tra Siviglia e Copenaghen si è conclusa con il risultato di 3-0 Chi sono stati i marcatori della partita Siviglia - Copenaghen? I marcatori Siviglia sono stati Youssef En-Nesyri al 61', Isco al 88' e Gonzalo Montiel al 92'

Siviglia - Copenaghen è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 25 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Ramón Sánchez-Pizjuán di Sevilla.

Arbitro di Siviglia - Copenaghen sarà Benoît Bastien coadiuvato da Hicham Zakrani e Aurelien Berthomieu. Al VAR invece ci sarà Willy Delajod.

Siviglia-Copenaghen ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L’unico precedente europeo tra il Siviglia e il Copenaghen è stato alla seconda giornata di questa Champions League (0-0).

Il Copenaghen non ha vinto nessuna delle 13 partite contro una squadra spagnola nelle principali competizioni europee (5N, 8P), perdendo le ultime tre giocate in terra spagnola. Le ultime sei sfide in Spagna sono state tutte contro squadre diverse: Real Betis (0-2), Maiorca (1-1), Valencia (1-1), Barcellona (0-2), Real Madrid (0-4) e Atletico Madrid (0-1).

Per il Copenaghen questa sarà la sesta sfida contro una squadra spagnola in Champions League (2N, 3P), inoltre i danesi hanno segnato solo un gol nelle precedenti cinque partite – 1-1 contro il Barcellona di Pep Guardiola nel novembre 2010.

Il Siviglia non ha ancora vinto in questa Champions League ottenendo due pareggi e due sconfitte in quattro partite. Gli andalusi per la prima volta potrebbero non ottenere neanche un successo nelle prime cinque partite in una singola stagione della competizione.

L’età media degli undici iniziali del Siviglia è di 29 anni e 73 giorni in questa Champions League, la seconda più anziana nella competizione dopo i Rangers (29 anni e 96 giorni).

Il Copenaghen è l’unica squadra a non aver segnato in questa Champions League. Infatti è anche la formazione con il valore di xG più basso (2), oltre ad essere quella che ha tirato di meno (22) e che ha centrato meno volte lo specchio della porta (5) nel torneo.

Jorge Sampaoli ha perso solo uno dei sette match nella fase a gironi della Champions League (3V, 3N), mantenendo la porta inviolata in cinque di questi. L’unica sconfitta è arrivata in casa contro la Juventus nel novembre 2016, quando poi i bianconeri arrivarono in finale nel 2016/17.

Due delle ultime tre partite del Copenaghen sono finite 0-0 in Champions League, (contro il Siviglia e il Manchester City), e potrebbe diventare la prima squadra a pareggiare tre partite 0-0 in una singola edizione della Champions League dal 2015/16, quando successe all’Atletico Madrid e al PSV.

Victor Kristiansen ha creato cinque occasioni in questa Champions League, più del doppio di ogni suo compagno di squadra (nessun’altro giocatore del Copenaghen ne conta più di due nel torneo).

Tanguy Nianzou ha realizzato il suo unico gol col Siviglia nell’ultima partita di Champions League, in quella che è stata la prima gara della seconda esperienza di Jorge Sampaoli alla guida del club nel torneo. Nianzou è ora il più giovane marcatore di sempre del Siviglia nella competizione a soli 20 anni e 126 giorni da quando ha segnato al Borussia Dortmund.

