LIVE CHELSEA - BAYERN MONACO 0-0 CHAMPIONS LEAGUE 2019/2020. LA DIRETTA DELLA PARTITA

PREPARTITA

Chelsea - Bayern Monaco è valevole per gli ottavi di finale di Champions League 2019/2020.

La partita è in programma il giorno 25 febbraio alle ore 21:00 allo stadio Stamford Bridge di Londra.

Arbitro di Chelsea - Bayern Monaco è il francese Clement Turpin, coadiuvato dagli assistenti Nicolas Danos e Cyril Gringore. Al VAR ci sarà François Letexier.

Il Chelsea di Lampard dovrà vedersela con una delle squadre più forti della competizione: il Bayern Monaco di Flick. La squadra inglese viene dalla vittoria in Premier contro il Tottenham per 2-1. Lampard dovrà fare a meno di Kantè con Pedro in forte dubbio. Davanti ci sarà quindi il solo Giroud supportato da Willian e Barkley. A centrocampo Alonso ed Emerson sulle fasce con Jorginho e Kovacic in mezzo al campo. Il Bayern Monaco, primo in Bundesliga, viene dalla vittoria per 3-2 contro il Paderborn. La squadra allenata da Flick ha chiuso il girone di qualificazione a punteggio pieno. Nella squadra tedesca indisponibili Perisic e Martinez. L'attacco sarà affidato al solito Lewandowski, al comando della classifica marcatori della Champions League, con a supporto Gnabry, Muller e Coman. A centrocampo Thiago Alcantara e Kimmich emntre in difesa ci saranno Pavard e Davies con Boateng ed Alaba sulle fasce.

Probabili formazioni

Chelsea: Kepa, Azpilicueta, Christensen, Rudiger, Alonso, Jorginho, Kovacic, Emerson Palmieri, Willian, Barkley, Giroud. All. Lampard

Bayern Monaco: Neuer, Pavard, Boateng, Alaba, Davies, Thiago Alcantara, Kimmich, Gnabry, Muller, Coman, Lewandowski All. Flick

Dove vedere Chelsea - Bayern Monaco di Champions League 2019/2020, in diretta tv e streaming

Chelsea - Bayern Monaco si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 25 febbraio. La partita sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

